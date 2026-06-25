В Подмосковье проверили более 12,5 тысячи такси с начала года

С начала 2026 года в Московской области сотрудники Управления регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) Минтранса совместно с правоохранительными органами проверили более 12,5 тысяч автомобилей такси. Из них было выявлено порядка 2,6 тысяч нарушений.

Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, чаще всего автомобили не соответствовали региональному стандарту или у водителей отсутствовали путевые листы с отметками о прохождении медицинского и технического контроля.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что за год число нарушений такси в регионе снизилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из общего числа проверенных машин порядка 550 водителей осуществляли перевозки без разрешения. Их автомобили были отправлены на штрафстоянки, а на водителей было составлено более 2 тысяч административных материалов.

Рейды по выявлению нелегальных перевозчиков проводятся на еженедельной основе, а в периоды высокого пассажиропотока число проверок увеличивается.

Все водители такси обязаны пройти аттестацию на знание правил работы. Те, кто не прошел обязательное тестирование, были отключены от заказов. Для получения разрешения перевозчику необходимо находиться на учете в налоговом органе Московской области и быть зарегистрированным на территории региона. Также требуется оформить полис гражданской ответственности, который защищает пассажиров в случае ДТП.

Такси в Подмосковье имеют собственную региональную цветовую гамму: белый кузов с желтыми и серыми полосами, шашечный пояс и оранжевый фонарь на крыше.

Разрешение на таксомоторную деятельность выдается на 5 лет для ИП и юрлиц, а для самозанятых срок может быть меньше, если это указано в заявлении.

На сегодняшний день в Подмосковье работают более 119 тысяч машин такси и более 31,5 тысяч перевозчиков.