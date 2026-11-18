Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В Одинцовском округе завершили строительство и отделку новой амбулатории в жилом комплексе «Жаворонки Клаб». Медицинское учреждение рассчитано на 71 посещение в смену.

Первых пациентов амбулатория должна принять в январе 2027 года. В здании уже установили мебель и основное медицинское оборудование.

В течение двух недель объект планируют подготовить к передаче на баланс муниципалитета. Следующим этапом станет лицензирование медицинской деятельности. Все необходимые документы рассчитывают оформить до конца декабря.

В новой амбулатории предусмотрены отдельные отделения для взрослых и детей. Пациентов будут принимать терапевт, педиатр, гинеколог и стоматолог. Также здесь оборудовали прививочный блок и кабинеты неотложной помощи.

Открытие амбулатории запланировано на начало следующего года после завершения лицензирования. Точную дату начала приема пациентов объявят дополнительно.