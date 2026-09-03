В Подмосковье проведут антинаркотический месячник
Антинаркотический месячник проведут на территории Московской области в 2026 году. В его рамках региональные власти организуют основные профилактические мероприятия, сообщила пресс-служба администрации региона.
Главное управление региональной безопасности Московской области направило календарный план месячника центральным исполнительным органам региона.
Мероприятия пройдут в соответствии с планом работы Антинаркотической комиссии Московской области на 2026 год, утвержденным губернатором Андреев Воробьевым.
Исполнительным органам поручили обеспечить проведение запланированных мероприятий в части, касающейся их деятельности.
Ранее в подмосковной деревне Жеребятьево накрыли нарколабораторию. Местный житель установил гроубоксы с дополнительным освещением и вентиляцией, силовики изъяли 56 кустов конопли.