360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Подмосковье проведут антинаркотический месячник

    пресс-служба Антинаркотической комиссии в Московской области
    Фото: пресс-служба Антинаркотической комиссии в Московской области

    Антинаркотический месячник проведут на территории Московской области в 2026 году. В его рамках региональные власти организуют основные профилактические мероприятия, сообщила пресс-служба администрации региона.

    Главное управление региональной безопасности Московской области направило календарный план месячника центральным исполнительным органам региона.

    Мероприятия пройдут в соответствии с планом работы Антинаркотической комиссии Московской области на 2026 год, утвержденным губернатором Андреев Воробьевым.

    Исполнительным органам поручили обеспечить проведение запланированных мероприятий в части, касающейся их деятельности.

    Ранее в подмосковной деревне Жеребятьево накрыли нарколабораторию. Местный житель установил гроубоксы с дополнительным освещением и вентиляцией, силовики изъяли 56 кустов конопли.