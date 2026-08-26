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    Мужчина вырастил 56 кустов конопли на даче в Подмосковье

    Фото: РИА «Новости»

    Мужчина организовал нарколабораторию у себя на даче в Подмосковье. Суд отправил 46-летнего местного жителя под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

    Правоохранители установили, что мужчина создал оптимальные условия для выращивания конопли и изготовления наркотиков в хозпостройке на дачном участке в деревне Жеребятьево. Злоумышленник установил гроубоксы с вентиляцией и дополнительным освещением.

    Полиция нашла и изъяла 56 кустов конопли, канистры с жидкостью, вакууматор, блокнот, полимерные пакеты и банки с веществом растительного происхождения, а также упаковку, которую, предположительно, использовали, чтобы продавать наркотики. Экспертиза установила, что в пакетах была марихуана – больше килограмма.

    В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере. Кусты и оставшуюся часть растительного вещества изучат в рамках предварительного расследования.

    Недавно в Норильске задержали мужчину, который устроил склад онлайн-наркомаркета.