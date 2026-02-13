В Подмосковье проведена инвентаризация контуров СНТ и КП

За прошедший год в Московской области была осуществлена масштабная инвентаризация контуров 16 тысяч садовых некоммерческих товариществ и коттеджных поселков. Об этом информирует Министерство имущественных отношений Московской области.

Как отметил министр имущественных отношений Тихон Фирсов, «проведение инвентаризации направлено на систематизацию учета имущества, получение полной и точной картины земельных участков и строений». В текущем году работа по актуализации контуров и заполнению паспортов, содержащих полную информацию о дачных сообществах, будет продолжена.

По мнению министра, такой подход будет способствовать устойчивому развитию дачных сообществ, эффективному использованию земель и минимизации конфликтов между участниками. После завершения актуализации данных местные власти смогут более точно планировать распределение бюджетных средств и развитие инфраструктуры, включая подключение газа.