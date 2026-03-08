В Подмосковье прошли монстрации по случаю 8 Марта

В честь 8 Марта молодогвардейцы провели в округах Подмосковья масштабную акцию «Дорогая, ты права!» — шествия с креативными плакатами, флагами и яркими поздравлениями. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» подарили жительницам региона более тонны цветов.

Главным символом акции стала большая растяжка со слоганом «Дорогая, ты права!», которую пронесли по центральным улицам городов в знак уважения и признания особой роли женщин в обществе.

Стартовало мероприятие 5 марта в Солнечногорске, где педагогов и медицинских работников города поздравил в том числе известный блогер Александр Зарубин (Стоун).

Крупная акция также прошла в Домодедово, где шествие растянулось почти на километр. Участники прошли по улице Советской, чтобы поздравить женщин социально значимых профессий: сотрудниц городских теплосетей, водоканала, МФЦ и врачей.