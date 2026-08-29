В Подмосковье прошли ярмарки «Помогаем вместе» в поддержку бойцов СВО

В Московской области прошли гуманитарные ярмарки «Помогаем вместе». Активисты и волонтеры масштабного благотворительного проекта «Молодой Гвардии Единой России» познакомили жителей Королева, Щелкова, Солнечногорска и еще десятка городов региона с тем, как сообщество неравнодушных людей сегодня помогает фронту.

В Королеве активисты организовали сбор гумпомощи и плетение маскировочных сетей. Посетители смогли написать письма бойцам. В Щелкове для гостей организовали выставку современных БПЛА, а также образцов вооружения и экипировки.

«Это истинный пример патриотического воспитания, который начинается с молодости», — отметил депутат Госдумы Денис Майданов, посетивший мероприятие в Щелкове.

Ярмарки прошли во всех подмосковных муниципалитетах. Жители смогли присоединиться к будущим добровольческим миссиям, передать помощь на фронт и включиться в работу гуманитарных мастерских.