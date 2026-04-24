В Подмосковье прошел всероссийский турнир по борьбе корэш

В Мытищах прошли всероссийские соревнования по борьбе корэш на призы федерального проекта «Трезвая Россия», посвященные Году единства народов России. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира.

Корэш — это борьба на поясах, где главная задача спортсменов — с помощью допустимых приемов повалить соперника на ковер.

В состязаниях приняли участие более 100 спортсменов из разных регионов страны. Они боролись в шести весовых категориях — до 60, 70, 80, 90, 100 и 130 килограммов.

Турнир провели по олимпийской системе. Победители получили медали, пояса и ценные призы. Организаторами соревнований выступили «Трезвая Россия» и Федерация корэш России.

В декабре 2025 года спортсмены из Московской области стали призерами Кубка России по корэшу среди мужчин. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы Алексей Никитиных в весовой категории до 65 килограммов завоевал бронзовую медаль.