Спортсмены из Люберец стали призерами всероссийских соревнований по корэшу

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва в Люберцах стали призерами национального Кубка России среди мужчин по национальному виду спорта «Корэш» — борьбе на поясах. Мероприятие провели в Казани с 5 по 7 декабря.

В национальном Кубке приняли участие более 200 спортсменов со всей России.

«Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы Алексей Никитиных в весовой категории до 65 килограммов завоевал бронзовую медаль. Еще два люберецких спортсмена Султан Тагиров и Даниил Часовников заняли пятое место», — сообщили в школе олимпийского резерва.

Ребят тренируют спортсмены Сергей Жиленков и Степан Желтухин.

Корэш — вид единоборств на поясах, в котором соперники стремятся уложить друг друга на ковер, применив разрешенные приемы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.