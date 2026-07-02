В Подмосковье прошел II Областной художественный пленэр «Коломенская палитра. Бобренев монастырь»

В живописном месте собрались любители живописи из социальных центров Воскресенска, Люберец, Коломны, Луховиц, Орехово-Зуево и Серебряных Прудов. Кисть для них — не просто инструмент, а способ выразить себя и поговорить с миром.

Организатором пленэра, как и в прошлом году, выступил комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Коломенский». Перед началом работы специалист познакомил участников с методом бескарандашного эскиза. Этот прием помогает быстрее перейти к краскам и раскрыть интуитивную сторону творчества.

Пленэр — это возможность быть услышанным через цвет и линию, поддержка и маленькие победы. Участницы Нина Савина и Тамара Волчатова поделились своими впечатлениями: «Мы начали заниматься рисованием уже в зрелом возрасте. Для нас успешная работа в области живописи зависит от самого главного фактора — бережной заботы со стороны специалистов и веры в нас со стороны близких, преодолевающей наши неумения, слабости и сомнения».

Министерство социального развития Московской области подчеркивает, что такие мероприятия подтверждают значимость арт-практик как инструмента социальной реабилитации и творческой самореализации.

Узнать более подробную информацию о мероприятиях учреждения и проводимых занятиях можно по телефону: 8(496)618-14-45, по адресу: г. Коломна, ул. Черняховского, д. 5.