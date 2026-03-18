В Подмосковье прошел форум по наставничеству в сфере здравоохранения

В Подмосковье прошел Всероссийский форум с международным участием «Наставничество. Перезагрузка подходов», посвященный развитию наставничества в сфере здравоохранения. В мероприятии приняли участие более 600 человек, включая представителей регионов России и зарубежных стран.

Форум стал продолжением работы, начатой в 2025 году, и объединил специалистов для обсуждения подготовки наставников, обмена опытом и внедрения образовательных практик в медицине. Участники работали на тематических сессиях и круглом столе, где рассматривали как практические, так и организационные вопросы.

Власти Подмосковья отметили, что система наставничества в регионе действует с 2022 года и уже помогла адаптироваться более чем пяти тысячам молодых медицинских работников.

«В ходе мероприятия участники обсудили вопросы профессиональной адаптации молодых специалистов и представили лучшие практики наставнической работы, применяемые в медицинских организациях нашей страны», — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.