В Подмосковье стартовал форум «Наставничество. Перезагрузка подходов»

Всероссийский форум с международным участием пройдет в Подмосковье. На нем обсудят развитие наставничества в сфере здравоохранения.

В системе здравоохранения Подмосковья трудятся тысячи специалистов, включая опытных врачей и выпускников медицинских вузов. Для содействия профессиональному развитию молодых кадров в регионе действует институт наставничества — за каждым начинающим сотрудником закрепляют опытного куратора.

«Сегодня в Подмосковье стартовал Всероссийский форум с международным участием „Наставничество. Перезагрузка подходов“. В ходе мероприятия участники обсудили вопросы профессиональной адаптации молодых специалистов и представили лучшие практики наставнической работы, применяемые в медицинских организациях нашей страны», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

В ходе конференции прошла дискуссия об актуальных вопросах развития наставничества. Участники поговорили об изменениях в законодательстве, которые регулируют это направление и программы повышения квалификации.

В форуме приняли участие руководители федерального и регионального министерств здравоохранения, главврачи и их заместители из разных уголков страны, представителей вузов и колледжей.

Система наставничества в Подмосковье работает с 2022 года. За это время через нее прошли более пяти тысяч молодых специалистов.