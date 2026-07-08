В Подмосковье прошел форум о семейных ценностях «Традиции Подмосковья»

В Сергиевом Посаде в преддверии Дня семьи, любви и верности состоялся форум «Традиции Подмосковья». Мероприятие провела Московская духовная академия совместно с Министерством информации и молодежной политики Московской области.

На встрече собрались молодые люди из 12 муниципалитетов региона. Отец Дмитрий поприветствовал участников, а основную беседу провели отец Александр и матушка Ася. Они обсудили с молодежью тему семьи, затронув такие аспекты, как создание семьи, влюбленность и выбор партнера.

Участники активно задавали вопросы о любви на расстоянии, воспитании детей, семейных традициях, вступлении в брак и других важных аспектах семейной жизни. Отец Александр и матушка Ася ответили на каждый запрос. Они подчеркнули, что расстояние не помеха для любви, если есть доверие и цель, а детей воспитывает не слово, а пример родителей.

Форум «Традиции Подмосковья» объединил духовные ценности и практические вопросы. Организаторы создали пространство, где молодые люди не стеснялись спрашивать о сокровенном. Мероприятие подчеркнуло важность быть дарителем в эпоху потребления и показало, что семья начинается там, где заканчивается эгоизм.