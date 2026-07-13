В Подмосковье прошел форум о получении разрешения на строительство

В Московской области завершился трехдневный форум «Получение разрешения на строительство». Участие в мероприятии приняли представители власти, отраслевых ведомств, девелоперы, бизнесмены и инвесторы.

Форум был организован Высшей школой государственного управления Президентской академии и Минэкономразвития России совместно с Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области. Заместитель Председателя Правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева рассказала о потенциале региона, его производственных площадках и поддержке бизнеса.

Участники форума получили информацию о том, как запустить производство в Подмосковье. Специалисты Мининвеста и отраслевых ведомств поделились опытом работы с инвесторами и рассказали о каждом этапе запуска производства: от идеи до решения проблем, возникающих при реализации.

Во второй день для гостей организовали «Индустриальный тур» по производствам резидентов промышленных парков Московской области. Участники познакомились с инфраструктурой и практиками работы площадок.

Третий день был посвящен вопросам технологического присоединения, инструментам развития инвестиционного потенциала и аспектам взаимодействия бизнеса и власти.