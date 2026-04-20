В Подмосковье прошел фестиваль искусственного интеллекта «Область ИИзменений»

18 апреля состоялся финал регионального фестиваля искусственного интеллекта «Область ИИзменений». Победителями и призерами стали шесть команд из Истры, Краснознаменска, Люберец, Электростали, Егорьевска и Подольска. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

По итогам экспертной оценки были определены победители в направлениях «Культурный код: оживи традиции с помощью ИИ» и «Научный прорыв: создай ИИ-помощника для молодых талантов». Первое место заняли команды Технолицея им. В. И. Долгих из муниципального округа Истра и школы № 4 с углубленным изучением отдельных предметов им. Г. К. Жукова из городского округа Краснознаменск. В качестве награды участники получили современные планшеты.

Второе место присудили командам «Кадетской школы» из городского округа Люберцы и школы № 13 с углубленным изучением отдельных предметов из городского округа Электросталь. Призерам вручили умные колонки «Алиса». Третье место завоевали команды из школы № 1 городского округа Егорьевск и школы № 1 муниципального округа Подольск. Каждый участник команд-призеров получил зарядное устройство.

Помимо ценных призов, все члены команд-финалистов получили сертификаты участников, а победители и призеры — дипломы.

Мероприятие поздравила первый заместитель Министра образования Московской области Анна Гребцова. Она отметила значимость события для профориентации школьников и развития кадрового потенциала региона в сфере IT.

Для участия в конкурсе ребятам нужно было выявить актуальную проблему в обществе и предложить решение с помощью современных ИИ-инструментов. Во время финального этапа участники решали конкурсные кейсы по двум тематическим направлениям и представляли проектные разработки, созданные с применением технологий ИИ.

В финале встретились 60 команд, прошедших отбор на муниципальном этапе из более чем трех тысяч первоначально поданных проектов.

Организатором мероприятия выступило Министерство образования Московской области. Региональный оператор — Корпоративный Университет Развития Образования. Технологический и методический партнер — EdTech-компания «Цифриум».