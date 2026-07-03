В Подмосковье пройдет теннисный турнир на Кубок Анастасии Павлюченковой

С 5 по 11 июля в спортивном комплексе «Балашиха» пройдут Всероссийские соревнования по теннису среди юношей и девушек до 15 лет на «Кубок Анастасии Павлюченковой». Турнир организован на призы Tennis Life и пройдет при поддержке Российского спортивного фонда.

Одним из участников соревнований станет вторая ракетка Российского теннисного тура в возрастной категории до 15 лет Андрей Худоногов. По словам спортсмена, Анастасия Павлюченкова — большой пример для молодых теннисистов.

Анастасия Павлюченкова — известная российская теннисистка, проживающая в городе Балашиха. Она является олимпийской чемпионкой, финалисткой Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде и многократной победительницей турниров WTA в парном разряде.

Программа турнира: — 5 и 6 июля — квалификационные матчи; — 6 и 11 июля — матчи в одиночном и парном разрядах.

Место проведения: Московская область, г. Балашиха, ул. Разина, д. 2к5, спортивный комплекс «Балашиха».

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