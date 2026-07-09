В Подмосковье пройдет международный фестиваль «Сильные фигуры»

18 июля в городском округе Красногорск в гольф-клубе Moscow Country Club состоится международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Главным событием фестиваля станет пятая матчевая встреча по гольфу в формате «Сборная России — Сборная мира». В этом году ожидается участие гольфистов из 17 стран. Национальную команду возглавит первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков, сборную мира — президент Общества дружбы с Республикой Бангладеш Саттар Миа.

В программе фестиваля — турниры по гольфу, керлингольфу, теннису, бильярду, тэг-регби, шахматам и шашкам. В соревнованиях примут участие олимпийские чемпионы разных лет, известные государственные деятели и сборные команды зарубежных стран, составленные из сотрудников посольств.

Первый турнир по гольфу «Сильные фигуры» прошел в 2019 году в Московском городском гольф-клубе, тогда участие приняли представители двух стран — Индии и Бангладеш. В 2022 году фестиваль получил несколько наград: в рамках Национальной премии спорта он был отмечен благодарностью Министра спорта Российской Федерации как лучшее международное любительское спортивное событие, а Российской ассоциацией спортивных комментаторов — за популяризацию олимпийских видов спорта.

Место проведения: Московская область, г. о. Красногорск, г. Нахабино, ул. Спортивная, д. 1, гольф-клуб Moscow Country Club.

Дата проведения: 18 июля 2026 года.

Возрастные ограничения: 18+.

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