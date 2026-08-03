В Подмосковье пройдет хакатон «Цифра.zone | Технологическая модернизация

Особая экономическая зона «Дубна» выступит организатором осеннего хакатона «Цифра.zone | Технологическая модернизация». Компании из Подмосковья могут предложить для мероприятия производственные, инженерные и ИТ-задачи, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Участникам хакатона предстоит разработать варианты решения кейсов, связанных с модернизацией производства, цифровизацией и внедрением современных инженерных разработок. К участию в качестве кейсодателей приглашаются предприятия, заинтересованные в поиске новых технологических решений и молодых специалистов.

Компании, предоставившие кейсы, смогут познакомиться с перспективными студентами, инженерами, разработчиками и исследователями, а также представить свою деятельность участникам и партнерам мероприятия. Кроме того, им окажут информационную поддержку и помогут продвигать компанию в рамках хакатона.

Для участия необходимо до 21 августа включительно связаться с представителем ОЭЗ «Дубна» по телефону +7 (496) 219-04-67, добавочный 2617, или написать на электронную почту: denisovama@oezdubna.ru.