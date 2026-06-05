В Подмосковье пройдет фестиваль народного творчества «Сказки Пушкина»

6 июня в поселке городского типа Софрино Пушкинского городского округа состоится Всероссийский фестиваль народного творчества, промыслов и искусства «Сказки Пушкина». Мероприятие посвящено сохранению культурного наследия, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Праздник начнется в 16:00 на стадионе Софринского экспериментально-механического завода. Посетители смогут посетить ярмарку изделий ручной работы, поучаствовать в мастер-классах и конкурсах, а также поиграть в старинные настольные игры.

В 19:30 пройдет дефиле этнических костюмов от ведущих российских дизайнеров, работающих в славянском, псевдорусском и народном стилях. Гости увидят коллекции фантастических славянских образов от Анастасии Козловой, бренда GAPANOVICH Александры Гапанович, члена союза художников Подмосковья Светланы Оспищевой и других. Также продемонстрируют аутентичные костюмы конца XIX — начала XX веков из разных областей России. Все желающие смогут поучаствовать в конкурсе на лучший славянский костюм и костюм пушкинской эпохи, а также самый оригинальный головной убор.

Кроме того, в программе фестиваля пленэр, на котором посетители смогут понаблюдать за процессом создания картин и этюдов. В локации литературно-музыкальной гостиной прозвучат произведения А. С. Пушкина в музыкальном сопровождении.

Гостей ждет фестиваль воздушных змеев, где они смогут выбрать воздушного змея от организаторов или принести своего.

Завершится праздник концертной программой с участием артистов и творческих коллективов Дома Культуры «Юбилейный» и огненным представлением на воде.