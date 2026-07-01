В Подмосковье пройдет фестиваль «Медленное ремесло»

С 11 по 12 июля в деревне Новлянки Дмитровского городского округа состоится IV Фестиваль «Медленное Ремесло». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Более 80 мастеров из разных уголков России соберутся в Ремесленной слободе Глушенковых. Они представят свыше 20 традиционных ремесел, создавая изделия прямо перед посетителями фестиваля.

Гостей ждут мастер-классы по кузнечному и гончарному делу, резьбе и росписи по дереву, лозоплетению, вязанию, ткачеству, прядению, вышивке, кружевоплетению и другим ремеслам.

На ярмарке народных промыслов можно будет приобрести уникальные изделия ручной работы — от изящной керамики и расписных шкатулок до авторских украшений и текстильных шедевров. На фудкорте предложат блюда традиционной русской кухни: свежеиспеченный хлеб из русской печи, домашний квас, мед с собственной пасеки и другие угощения.

Украшением программы станут фольклорный концерт с ансамблями народной музыки и танца, а также этнопоказ — экспозиция исторических костюмов. Посетителей ждут народные игры и танцы, хороводы, силовое представление и состязание в боевой традиции Русского Севера.

Для желающих остаться на два дня будет разбит палаточный лагерь.

Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации.