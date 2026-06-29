В Подмосковье продолжают капремонт моста через реку Лопасню

В городском округе Чехов продолжается капитальный ремонт и модернизация моста через реку Лопасня. Этот объект расположен на региональной трассе «Чехов – Кресты – Южный», на участке между деревней Коровино и городским микрорайоном Ровки.

Протяженность старого моста — около 40 метров. Одну из его полос временно перекрыли, движение легковых и грузовых машин организовано в реверсивном режиме и регулируется светофорами.

Для обеспечения беспрепятственного проезда на период модернизации рядом с мостом строят временную переправу. Строители установили на дне реки стальные сваи, на которых смонтировали основание из металлических балок. Часть конструкции уже возведена с использованием подъемного крана и другой спецтехники.

Параллельно с этим прокладывают объездную дорогу. Рабочие убрали лишний грунт, разровняли его и сформировали земляное дорожное полотно. На него насыпали подстилающие слои из песка и щебенки, а на заключительном этапе работ уложат асфальт.

Также строители возводят подпорные стенки из габионов — объемных прямоугольных сетчатых конструкций из металлической проволоки, заполненных дроблеными фрагментами горных пород. Габионы применяют для укрепления высоких и осыпающихся склонов насыпи моста и откосов береговой линии, ее защиты от наводнений.

После завершения объездной дороги строители приступят к реконструкции старого моста: обновят его пролеты, проезжую часть и проходы. Для удобства пешеходов на временной переправе тоже сделают тротуары.

Заказчиком работ выступает компания «Мосавтодор», а исполнителем — ООО «Бурбау». Проект финансируют из бюджета Подмосковья: на эти цели региональное правительство выделило свыше 300 миллионов рублей.

Капремонт моста начали в августе 2025 года, а завершить планируют в июне 2027 года. После реконструкции грузоподъемность и пропускную способность переправы значительно увеличат. Повысят и ее безопасность, сделают более надежной, современной и удобной.