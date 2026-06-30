Еще 220 объектов теплоснабжения модернизируют в Подмосковье

В Московской области продолжается масштабная программа модернизации теплоснабжения, которая охватывает 46 округов. На данный момент строительно-монтажные работы идут на 220 объектах.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что на модернизацию теплоснабжения в 2026 году предусмотрено 40 миллиардов рублей. В рамках госпрограммы планируется обновить около 300 объектов, повышающих надежность теплоснабжения. Это сети, котельные и БМК, от которых зависит комфорт жителей Подмосковья.

Сейчас в Чехове на реконструкции находятся две котельные — №4 и №27. В Дубне, Павлово-Посадском округе и Луховицах проводят капитальный ремонт участков теплосетей. Новые блочно-модульные котельные строятся в Шатуре и Долгопрудном. А в Щелково на котельной 1967 года готовятся к ремонту третьего зимнего котла, который обеспечит теплом и горячей водой более 150 домов.

За три года в регионе обновлено и построено более 900 источников тепла и более 1000 километров теплосетей. Программа модернизации теплоснабжения Подмосковья является самой масштабной в стране.