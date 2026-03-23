Синоптики пообещали тепло и солнце в Москве в ближайшее время

Синоптики прогнозируют солнечную и теплую погоду в Москве на ближайшие дни. Александр Шувалов поделился со «Звездой» своим прогнозом.

Он отметил, что утром ожидается небольшой морозец в диапазоне от 0 до +5 градусов, а днем температура будет подниматься выше 10 градусов — до +10...+12 градусов.

«Мы по-прежнему на западной периферии обширного антициклона, поэтому солнечно, сухо, тепло», — подчеркнул специалист.

Шувалов также добавил, что через 10 дней снег сойдет с метеостанций и останется только на северной стороне зданий, где его слишком много.