В Подмосковье привлекут до 90% отечественных производителей роботов

На полях Петербургского международного экономического форума Подмосковье заключило контракты с пятью компаниями, которые занимаются производством роботов. В планах у властей привлечь в регион максимальное количество таких предприятий. Об этом в интервью ТАСС рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

В Подмосковье для развития проектов планируют привлечь до 90% отечественных производителей роботов.

«Мы для себя на ближайшие несколько лет поставили амбициозную цель стать одним из лидеров в стране по производству роботов. Всего максимум 7-10 отечественных производителей роботов сейчас существует. И, по сути, с пятью из них у нас уже подписаны соглашения, двое еще в переговорах, поэтому мы надеемся, что и они к нам придут», — сказала Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что для региона важно привлекать резидентов, которые создают новую экономику и способствуют повышению количества высокотехнологичных производств.