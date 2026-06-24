В Подмосковье приняли законы о налоговых льготах для автоматизации производств

В Московской области законодательно закрепили налоговые льготы для предприятий, которые вкладываются в роботизацию производств. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Согласно новым законам, компании, приобретающие роботов, смогут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом в размере 90% от суммы расходов. Для этого предлагается установить ставку налога на прибыль на уровне 10%.

Кроме того, компании, которые вложат в автоматизацию и покупку роботов не менее 50 миллионов рублей, получат льготу по налогу на имущество. Она будет действовать до 1 января 2029 года.

Одним из ключевых условий для получения вычета является приобретение нового оборудования. Льготы при покупке бывших в эксплуатации роботов не предусмотрены.

Напомним, что меры поддержки для компаний, которые реализуют проекты по роботизации и автоматизации, инициировал Мининвест Московской области. О новых мерах сообщили в мае текущего года. Ранее в регионе запустили две программы поддержки производителей роботов: льготную аренду и субсидию на капитальные затраты при строительстве производств. Также в области предложили новую практику по роботизации складов и логистических комплексов в формате «5 звезд», которую планируют распространить на другие регионы.