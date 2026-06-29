Мингосуправления Подмосковья предупредило о новой схеме обмана с QR-кодами

В общественных местах Подмосковья появились поддельные QR-коды, которые могут привести к хищению денежных средств и заражению мобильных устройств вредоносным ПО. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Злоумышленники предлагают бесплатный доступ к Wi-Fi через поддельные коды. При сканировании такого кода пользователь перенаправляется на фишинговый сайт, имитирующий страницу авторизации или оплаты. В результате перехода происходит кража конфиденциальных данных, банковских реквизитов или скрытая установка вирусных программ на смартфон.

Чтобы не стать жертвой мошенников, обращайте внимание на внешний вид QR-кода. Мошеннический код зачастую сделан неаккуратно или напечатан на обычной бумаге, не имеет официального логотипа. Также важно проверять адрес сайта: если вы видите подозрительную комбинацию букв или цифр, то закрывайте страницу. Лучше использовать только проверенные сайты, официальные приложения города или заведения.

Мингосуправления региона рекомендует ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности и отправить ее своим родным. Памятка доступна по ссылке.