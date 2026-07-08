В Подмосковье предложили учредить почетное звание для мастеров НХП

В балашихинском Доме культуры «Кучино» прошел круглый стол по сбору наказов в сфере культуры в новую народную программу партии. В числе прозвучавших инициатив — учреждение нового звания «Почетный работник народных художественных промыслов Московской области».

Председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов отметил, что Подмосковье лидирует и по объему производства, и по реализации изделий художественных промыслов. Среди неповторимых, известных на весь мир изделий, созданных руками мастеров региона, — гжельский и дулевский фарфор, русская матрешка, жостовские подносы и павловопосадские платки.

«В Подмосковье работают 19 организаций, 11 из которых включены в федеральный перечень и получают господдержку. Кроме того, меры поддержки для предприятий НХП разработаны и на региональном уровне. Это возмещение затрат на ЖКУ и аренду, льготные займы, субсидии и многое другое. Кроме того, мы установили День народных художественных промыслов Подмосковья — 29 декабря. Наказ о почетном звании — следующий шаг. Обязательно включим его в народную программу», — подчеркнул Игорь Брынцалов.