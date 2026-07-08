В Подмосковье предложили учредить почетное звание для мастеров НХП
В балашихинском Доме культуры «Кучино» прошел круглый стол по сбору наказов в сфере культуры в новую народную программу партии. В числе прозвучавших инициатив — учреждение нового звания «Почетный работник народных художественных промыслов Московской области».
Председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов отметил, что Подмосковье лидирует и по объему производства, и по реализации изделий художественных промыслов. Среди неповторимых, известных на весь мир изделий, созданных руками мастеров региона, — гжельский и дулевский фарфор, русская матрешка, жостовские подносы и павловопосадские платки.
«В Подмосковье работают 19 организаций, 11 из которых включены в федеральный перечень и получают господдержку. Кроме того, меры поддержки для предприятий НХП разработаны и на региональном уровне. Это возмещение затрат на ЖКУ и аренду, льготные займы, субсидии и многое другое. Кроме того, мы установили День народных художественных промыслов Подмосковья — 29 декабря. Наказ о почетном звании — следующий шаг. Обязательно включим его в народную программу», — подчеркнул Игорь Брынцалов.
Еще одна инициатива поступила от коллектива КОФ «Палитра» — построить новую Детскую школу искусств в микрорайоне Центр‑2 в Балашихе. Озвучила предложение помощник генерального директора фабрики Анастасия Зверева.
По словам главы Балашихи, секретаря местного отделения «Единой России» Сергея Юрова «вопрос обеспечения детей доступным дополнительным образованием в этом районе города, где активно ведется жилая застройка, власти проработают».
Он добавил, что в городе помимо строительства новых объектов уделяется большое внимание обновлению действующих учреждений. Так, за последние годы капитально отремонтированы дома культуры «Кучино», «Заря», проведен редизайн «Чайки».
В Московской области народная программа, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, выполнена на 98%. Сейчас идет сбор наказов в новый программный документ — от жителей региона уже поступило свыше 200 тысяч предложений. Свои инициативы можно оставить на сайте естьрезультат.рф, по телефону «горячей линии» 8‑800‑200‑89‑50 или в общественных приемных партии во всех муниципалитетах Подмосковья.