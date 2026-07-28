В Подмосковье поступило около 49 тысяч заявок на компенсацию за телефон

С начала года на региональный портал поступило порядка 49 тысяч электронных заявлений на получение ежемесячной денежной компенсации по оплате за стационарный телефон. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Компенсацию могут получить ветераны труда или военной службы при достижении ими пенсионного возраста, ветераны труда предпенсионного возраста, а также лица без группы инвалидности, награжденные медалью «За оборону Москвы» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Заявитель должен быть зарегистрирован в Московской области, иметь договор на предоставление абонентского номера телефона и являться собственником помещения, где он установлен.

Выплата компенсации приостанавливается ежегодно 1 июня. Для ее возобновления нужно предоставить сведения о действующем договоре на предоставление абонентского номера. Если договор подтвержден, компенсация возобновится с месяца подачи документа.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Другое». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Искусственный интеллект распознает документы, прикрепленные к электронному заявлению, и находит неверные файлы.

В услугу внедрен умный сервис, который проверит право заявителя на получение компенсации. Если ранее назначенная выплата не была приостановлена, то заявителю будет предложено выбрать другую цель обращения. Кроме того, заявителю также сообщат, если сведения о действующем договоре уже были предоставлены.

Подать заявление можно по ссылке.