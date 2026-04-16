Новое производство снеков в Ступине создаст более 100 рабочих мест

Фото: Производство чипсов Lay’s на заводе PepsiCo в Кашире / Медиасток.рф

В особой экономической зоне «Ступино Квадрат», расположенной в Московской области, завершилось строительство производства снеков. Площадь нового комплекса превышает 30 тысяч квадратных метров, и все необходимые разрешения уже получены.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева поделилась подробностями проекта. Она сообщила, что компания «Найснатс», являясь резидентом ОЭЗ «Ступино Квадрат», возвела производственный комплекс для обжарки орехов и семян. Инвестиции в проект составили 342,1 миллиона рублей.

После запуска производства компания создаст более 100 рабочих мест. Плановая мощность предприятия составит 30 миллионов единиц продукции в квартал.

Информацию о локации для реализации инвестиционных проектов, в том числе на территории ОЭЗ, можно найти на инвестиционной карте Московской области.