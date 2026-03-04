В Подмосковье подвели спортивные итоги 2025 года

«Мы стараемся соответствовать высоким требованиям, которые предъявляют нам и легенды спорта, и тренеры. Поэтому, строя новые объекты, четко понимаем, для кого они предназначены, будут ли залы полными. Внедряем умные системы, о которых докладывали нашему президенту. Их смысл в том, чтобы сделать расписание максимально эффективным и удобным, дать, например, возможность старшему поколению заниматься в первой половине дня, когда бассейны и залы менее загружены», — отметил Воробьев.

Губернатор обратил внимание, что в каждом российском регионе и в Московской области, в частности, детский и юношеский спорт тесно связаны с профессиональным.

Он подчеркнул, что особое внимание уделяют адаптивному спорту. Вместе с Паралимпийским комитетом в Подмосковье реализуют программы, в рамках которых обустраивают объекты для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Добиваться результатов можно только тогда, когда мы вместе делаем одно большое дело — с умом и от чистого сердца. Особое спасибо хочу сказать ветеранам, которые выходят во дворы играть с мальчишками и девчонками. Мы и дальше будем реализовывать такие важные проекты», — резюмировал Воробьев.

Развитие массового и адаптивного спорта стали главными темами коллегии. В числе флагманских проектов Московской области: «Выходи во двор» с участием легенд футбола и хоккея, турниры Александра Овечкина, Игоря Акинфеева, Сергея Карякина и Яны Егорян, лыжные гонки Александра Легкова и Александра Панжинского.

Роман Ротенберг инициировал серию учебно-тренировочных занятий по хоккею для юных спортсменов от 4 до 14 лет. Занятия проходят на катках в парках, организаторы предоставляют детям спортивную экипировку. Проект называется «Красная машина ДВОР».

В рамках программы «Добрый час» бесплатно посещают 334 спортивных объекта льготники: пенсионеры, ветераны, дети-сироты, участники СВО и члены их семей.