В Подмосковье подвели итоги земельно-имущественных аукционов

Фото: Участок на торгах в м. о. Истра / Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

За прошедшую неделю, с 29 июня по 3 июля 2026 года, в Московской области провели 89 аукционов по продаже и аренде земельных участков и имущества. Самая высокая финальная цена второй раз подряд была зафиксирована в муниципальном округе Истра.

Одним из успешно проведенных аукционов стала аренда земельного участка площадью более 11 соток в деревне Александрово того же округа. Этот участок предназначен для личного подсобного хозяйства. Начальная цена аренды составляла 350 тысяч рублей в год. В аукционе участвовали четыре претендента, и в результате цена аренды увеличилась более чем в 20 раз, достигнув 7 511 000 рублей в год.

Найти участок или помещение в Московской области можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ. Там пользователи могут выбрать участки по расположению, площади, цене и формату приобретения: аренда или продажа. Также на портале можно построить маршрут от выбранного участка до ближайших объектов инфраструктуры.

Сейчас в округе Истра на торги выставлено более ста земельных участков, подходящих для строительства частного дома.

Актуальные лоты и информацию о предстоящих торгах можно найти на странице ККП МО в мессенджере «Макс».