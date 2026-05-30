В Подмосковье подростки получают первые паспорта в торжественной обстановке

В мае в Московской области 494 подростка получили свои первые паспорта в праздничной атмосфере. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Чтобы получить главный документ, молодые люди должны лично подать необходимые бумаги в МФЦ в течение 90 календарных дней после достижения 14 лет.

Для оформления первого паспорта потребуются следующие документы: * свидетельство о рождении; * документ, подтверждающий гражданство, если в свидетельстве нет соответствующей отметки; * регистрация по месту жительства — при наличии; * две фотографии размером 3,5×4,5 см; * квитанция об оплате госпошлины, которую можно оплатить также в МФЦ.

Чтобы получить паспорт в торжественной обстановке, нужно при подаче документов сообщить о своем желании сотруднику, принимающему заявление.