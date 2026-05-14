В Подмосковье пациентка родила ребенка после шести курсов химиотерапии

Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика Краснопольского помогли женщине родить здорового ребенка после шести курсов химиотерапии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья .

Будущая мама обратилась в МОНИИАГ на 16-й неделе беременности с жалобами на боли в ноге и пояснице, а также отеки. Во время обследования медики обнаружили крупное образование забрюшинного пространства размером 12×7×14 сантиметров, которое сдавливало нижнюю полую вену и нарушало кровоток.

Дополнительная диагностика показала, что у пациентки фолликулярная лимфома — злокачественное заболевание лимфатической системы.

Директор МОНИИАГ Роман Шмаков рассказал, что из-за желания женщины сохранить беременность лечение проводили совместно с гематологами федерального центра.

«Во время беременности пациентка перенесла шесть курсов химиотерапии. После каждого она госпитализировалась в МОНИИАГ, где проводился тщательный контроль состояния плода и оценивались риски акушерских осложнений», — сказал он.

Изначально беременность планировали продлить максимум до 28 недель, однако лечение дало хорошие результаты и женщине удалось доносить ребенка до 38-й недели.

Девочка появилась на свет путем кесарева сечения. Вес новорожденной составил 2980 граммов, рост — 48 сантиметров. Состояние ребенка оценили в 9 баллов по шкале Апгар.

Послеоперационный период прошел без осложнений, после чего маму и ребенка выписали. Женщина продолжит лечение и наблюдение у гематологов дома.

