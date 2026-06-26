В Подмосковье отремонтировали проблемные дорожные ограждения

Специалисты Мосавтодора нашли неисправные тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения, а также отсутствующие сигнальные столбики на региональных дорогах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья. Работы по их ремонту провели в семи округах.

В черте города восстановили инфраструктуру на Борисовском шоссе в Серпухове, на Волоколамской улице в Волоколамске, на Вертолетной и Волковской улицах в Люберцах, на Пролетарском проспекте в Щелково, на проспекте Кирова в Коломне. Также работы провели у остановки «ЖК Павловский квартал» в Истре, у деревни Запольское и села Иудино Сергиево-Посадского округа.

В ведомстве напомнили, что ограждения и сигнальные столбики устанавливают для повышения безопасности на дорогах. Они снижают риск выезда на тротуар и проезжую часть, разделяют потоки и предотвращают встречные столкновения.

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