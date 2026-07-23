Поврежденные дорожные ограждения отремонтировали еще в 9 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора провели ремонт тросовых, перильных и металлических барьерных ограждений на региональных автодорогах в девяти округах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В городском округе Люберцы восстановили ограждения на улице Смирновской в окружном центре и на Первомайской в поселке Чкалово.

Также ремонт провели на Каширском шоссе: на 64-м километре в городском округе Домодедово и на 90-м километре в городском округе Ступино. Работы выполнили на Дзержинском шоссе в микрорайоне Ковровый в Котельниках, на улице Гагарина в Жуковском, на улице Центральной в Щелкове, на улице Зеленского в Воскресенске. Кроме того, ремонт прошел у остановки «ЖК Новогорад Павлино» на Косинском шоссе в Балашихе и на дороге в поселке Станция Павловская Слобода городского округа Истра.

В ведомстве отметили, что ограждения устанавливают для разделения транспортных потоков и предотвращения ДТП.