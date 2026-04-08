В Подмосковье отремонтировали 14 светофорных объектов

Специалисты Мосавтодора завершили ремонт 14 светофорных объектов в 11 городах и населенных пунктах Московской области. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Дорожники провели обследование и выявили неисправные светофоры. Они оперативно восстановили их работоспособность.

Ремонтные работы коснулись следующих локаций: * проспект Ленина в Подольске; * Новый бульвар и проспект Ракетостроителей в Долгопрудном; * улица Московская в Можайске; * проспект Красной Армии в Сергиевом Посаде; * Кореневское шоссе в поселке Красково городского округа Люберцы; * улицы Полиграфистов и Гарнаева в Чехове; * улица Коммунальная в Королеве; * 60-й километр Каширского шоссе в Домодедове и 86-й километр Каширского шоссе в Ступине; * улица Московская в поселке Снегири городского округа Истра.

Также в городском округе Мытищи отремонтировали транспортный светофор на улице Центральной в деревне Жостово и исправили неисправную вызывную кнопку пешеходного светофора на улице Мира.

