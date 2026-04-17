Лучших работников наградили в Подмосковье в честь Дня труда

В третью субботу апреля в Московской области традиционно отмечают «Праздник труда Подмосковья», известный также как «Подмосковный субботник». В этот день отличившимся работникам вручают награды губернатора.

17 апреля в ЦДК «Созвездие» в Дмитровском муниципальном округе прошло торжественное мероприятие, посвященное этому празднику. Участие в нем принял министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов и другие официальные лица.

С приветственной речью выступил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов: «День труда в нашем регионе можно назвать молодым праздником, но его проведение уже стало хорошей, нужной традицией».

В рамках торжества состоялось награждение лучших работников Дмитровского округа. Благодарности и благодарственные письма Губернатора Московской области вручили представителям различных организаций и предприятий, а также индивидуальным специалистам. Среди награжденных были арматурщик, генеральный директор предприятия, мастер жилищно-коммунального хозяйства, фельдшер скорой медицинской помощи и другие.