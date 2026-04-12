В Подмосковье отметили четвертую годовщину проекта «Доброе дело»
Активисты движения «Волонтеры Подмосковья» провели специальную акцию в честь годовщины проекта «Доброе дело». Для этого в течение недели во всех муниципалитетах региона работал усиленный режим сбора гуманитарной помощи.
По словам министра информации и молодежной политики Московской области Екатерины Швелидзе, четыре года назад проект «Доброе дело» начинался как региональная гуманитарная миссия, а сегодня стал по-настоящему народным движением.
«В этом году мы провели целую неделю сбора, чтобы каждый мог найти время и принести то, что действительно нужно бойцам СВО и мирным жителям», — сказала Швелидзе.
Жители приносили самое необходимое: теплую одежду и обмундирование, инструменты, продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены, электронику, генераторы, газовые горелки. Также волонтеры плели маскировочные сети, делали окопные свечи, игрушки-талисманы, писали письма со словами поддержки.
Все собранное активисты отвезли в региональный распределительный центр в Одинцово, откуда груз отправится бойцам СВО и жителям исторических территорий.
«Доброе дело» реализуют в Подмосковье с 12 апреля 2022 года по инициативе гимназии имени Е. М. Примакова и при поддержке губернатора Андрея Воробьева. В акции участвуют не только школьники и студенты, но и общественные организации, представители бизнеса и неравнодушные жители.
Всего за четыре года жители Подмосковья отправили более 10,2 тысячи тонн гуманитарного груза.
