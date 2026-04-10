Спасатели и волонтеры Лыткарина отправили еще 10 тонн гумпомощи в зону СВО

Сотрудники «Мособлпожспас» и волонтерские организации Лыткарина передали в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи. В состав груза вошли предметы первой необходимости, одержа и лекарства.

Начальник подразделения Дмитрий Агранат рассказал, что всего на линию боевого соприкосновения отправятся 10 тонн груза.

Ранее волонтерские организации помогали друг другу, но у них не было одной команды. Администрация помогла объединить активистов и привлечь к сбору школы, больницы и предпринимателей. Теперь в округе есть четкий алгоритм.

«Весь подготовленный к отправке груз мы, не сгружая в пункты приема, точечно развозим непосредственно бойцам. Это предметы первой необходимости, маскировочные сети, окопные свечи, продукты питания, одежда, медикаменты и многое другое. Кроме этого, у нас налажено производство деталей на 3D-принтерах для полноценной работы дронов на передовой», — рассказал Дмитрий Агранат.

Благодаря фонду «Золотые руки ангела» был установлен станок для плетения маскировочных сетей. Кроме того, активисты изгортавливают антидроновые покрывала и пончо, носилки и многое другое.

«Стараемся всегда держать руку на пульсе, следить и производить непосредственно то, что наиболее необходимо бойцам на передовой в данный момент. Следующая партия гуманитарной помощи запланирована к отправке в конце апреля-начале мае. Мы стараемся помогать фронту всем, чем только можем, ведь в зоне боевых действий лишней помощи не бывает», — заключил Дмитрий Агранат.