Прием заявок на субсидии для промышленных предприятий откроют в Подмосковье

В Московской области стартует прием заявок на получение субсидий для промышленных предприятий. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Согласно программе поддержки, предприятия смогут компенсировать до 50% затрат на приобретение нового оборудования, но не более 20 миллионов рублей на одного получателя. Важное условие: оборудование должно быть включено в реестр российской промышленной продукции, доступный по ссылке.

Чтобы претендовать на субсидию, затраты должны быть произведены не ранее 1 января 2024 года, оборудование должно быть полностью оплачено и поставлено на баланс, а дата его изготовления не должна превышать пять лет.

Предприятие-получатель должно быть зарегистрировано и вести деятельность на территории Подмосковья в качестве юридического лица, а также осуществлять промышленное производство.

Подробная информация о поддержке доступна на инвестиционном портале Московской области.

Поддержка бизнеса в Подмосковье осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».