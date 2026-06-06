В Подмосковье организовали правовой квест для детей участников СВО

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская организовала правовой квест для детей участников спецоперации. Мероприятие прошло 5 июня в детском лагере «Литвиново», сообщила она в телеграм-канале .

Всего в квесте участвовали 200 детей, в этом году его главной темой стал искусственный интеллект. Омбудсмен подтвердила, что задания помогают школьникам лучше понять свои права и обязанности, а также критически оценивать информацию. По ее словам, для участников подготовили 20 тематических площадок и вручили памятные призы.

«Проведение квеста от лица искусственного интеллекта, с акцентом на развитие собственного мышления, готовит детей к будущим вызовам, обучая их не просто запоминать нормы права, но и применять их осознанно, а также понимать важность своей роли в правовом государстве», — подчеркнула Фаевская.

Ранее в Люберцах в рамках летней оздоровительной кампании запустили почти 40 дневных лагерей. Они будут действовать на базе школ.