Власти Подмосковья опровергли введение ограничений на работу домашнего интернета

Власти Подмосковья опровергли сообщения о введении ограничений на работу домашнего интернета в период майских праздников. Об этом сообщили в правительстве региона.

«На период майских праздников каких-либо ограничений на работу проводного интернета на территории Московской области не вводилось. Сети функционируют в штатном режиме», — говорится в сообщении.

В случае перебоев пользователям порекомендовали обращаться к провайдерам.

В региональном правительстве напомнили, что временные ограничения могут касаться только мобильного интернета — такие меры применяют для обеспечения безопасности и защиты инфраструктуры. При этом доступ к ключевым российским ресурсам сохраняется через «белый список». Домашние сети под эти ограничения не подпадают.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов ранее предложил внести кикшеринг и другие сервисы в белые списки.