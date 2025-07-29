В Подмосковье определили округа-лидеры по числу выставленных на торги объектов
С 21 по 25 июля Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 150 объектов. Наибольшее число лотов представлено в Ступине, Шаховской и Клину.
В ведомстве отметили, что в Ступине заявлено более 130 лотов, в Шаховской — свыше 50, и еще более 40 в Клину.
В ведомстве отмечают, что с января победителям аукционов уже передали:
- в Ступине в аренду 173 земельных участка, в собственность — 56;
- в Шаховской в аренду 106 земельных участков, в собственность — 36;
- в Клину в аренду 68 земельных участков, в собственность — 12.
Ознакомиться подробнее с объектами на торгах можно на интерактивной карте на Едином портале торгов Московской области.
Пошаговые инструкции публикуют в Telegram-канале подмосковного комитета по конкурентной политике.
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