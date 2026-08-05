В Подмосковье онлайн подано более 3 тысяч заявок на выплату помощи на погребение

С начала года жители Подмосковья более трех тысяч раз обратились за материальной помощью на погребение через электронную услугу на портале госуслуг. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Помощь могут получить те, кто берет на себя организацию погребения умершего и чей доход не превышает двух прожиточных минимумов. Сумма выплаты варьируется от четырех до десяти тысяч рублей в зависимости от уровня дохода заявителя.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно авторизоваться на портале госуслуг Подмосковья через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. В Мингосуправления сообщили, что в процесс подачи заявления внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта. Он проверяет правильность прикрепленных файлов.

Выплаты поступают на лицевой счет, указанный в заявлении. Важно подать заявление в течение шести месяцев со дня смерти.