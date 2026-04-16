Совещание о роботизации предприятий прошло в Подмосковье

Фото: Стенд Московской области на II Совете регионов России и Узбекистана / Медиасток.рф

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области в сотрудничестве с Консорциумом робототехники и систем интеллектуального управления организовало круглый стол на тему «Роботизация предприятий Московской области». В мероприятии участвовали производители промышленной робототехники, представители центров развития робототехники, федерального центра компетенций, профильных ассоциаций и консорциумов.

На круглом столе были представлены решения производителей промышленной робототехники для более чем ста предприятий обрабатывающей промышленности региона. Представители Мининвеста подчеркнули: «Сегодня Подмосковье лидирует среди регионов России по уровню роботизации предприятий. При этом робототехника остается приоритетным направлением промышленного развития Московской области».

Эксперты отметили, что автоматизация предприятий может значительно повысить производительность труда и оптимизировать затраты. Оснащение заводов интеллектуальными роботизированными системами укрепляет конкурентоспособность бизнеса и создает новые рабочие места для высококвалифицированных специалистов.

Участники круглого стола договорились о продолжении сотрудничества для ускоренного внедрения технологий на предприятиях региона. Это будет способствовать достижению целей национального проекта «Средства производства и автоматизации».