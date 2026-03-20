В Подмосковье обсудили вопросы поддержки экспортеров

На мероприятии Клуба экспортеров Московской области проанализировали ключевые аспекты поддержки местных компаний, занимающихся экспортом. Участники встречи рассмотрели текущие экспортные операции и стратегии адаптации продукции для зарубежных рынков, как сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компании-экспортеры из Подмосковья уже накопили значительный опыт в продвижении своей продукции на международных рынках. Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области активно способствует их усилиям, являясь основным опорным пунктом для экспортеров в регионе.

Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Жигарев отметил: «В 2025 году услугами Фонда поддержки ВЭД Московской области воспользовались 932 компании, из которых 180 заключили экспортные контракты. Сегодня подмосковные предприятия экспортируют продукцию в 42 страны».

Участники встречи поделились своими практиками в области сертификации и локализации, обсудили требования к упаковке в различных странах и обменялись примерами успешного экспорта. Они пришли к выводу, что грамотно подготовленная упаковка играет важную роль в повышении конкурентоспособности продукции за рубежом.

Руководитель Фонда поддержки ВЭД МО Ольга Щеголева представила проект «Сделано в России» и рассказала о пилотных инициативах, помогающих экспортерам быстрее выходить на новые рынки.

Напомним, что по итогам 2025 года Центр поддержки экспорта Московской области вошел в тройку лидеров рейтинга наиболее эффективных организаций Российской Федерации, содействующих выходу малого и среднего бизнеса на международные рынки. В прошлом году объем поддержанного экспорта подмосковных компаний достиг 114,6 млн долларов США.

Поддержка предпринимателей в регионе осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». С полным перечнем услуг для экспортеров можно ознакомиться на инвестиционном портале Московской области: https://export.invest.mosreg.ru/.