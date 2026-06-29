Реализацию проекта по цифровой грамотности «Киберурок» обсудили в Подмосковье

26 июня в Областном Технолицее им. В. И. Долгих в Истре прошла встреча межведомственной группы. Она была посвящена сопровождению пилотного проекта «Киберурок».

В мероприятии участвовали заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова, министр образования Московской области Ингрид Пильдес и первый заместитель министра образования региона Анна Гребцова.

На встрече обсуждали ключевые аспекты реализации проекта, включая модель внедрения и масштабирования курса внеурочной деятельности «Киберурок». Участники рассмотрели особенности работы электронной платформы проекта. Особое внимание уделили подготовке педагогических кадров и взаимодействию с родителями в процессе апробации курса.

По итогам встречи определили дальнейшие шаги по координации работы ведомств и образовательных организаций для успешного запуска и распространения проекта.

В пресс-службе Министерства образования региона напомнили, что внеурочные занятия по безопасности в интернете и цифровой грамотности появятся в 215 школах Подмосковья в новом учебном году. Ученики пятых-одиннадцатых классов познакомятся с устройством цифровой среды, этикой, правами и цифровым контентом. Младшие школьники научатся правилам поведения в цифровой среде и распознаванию опасных ситуаций. Они узнают, что такое личные данные и куда обращаться за помощью при цифровых рисках.