В Подмосковье обсудили использование искусственного интеллекта в образовании

В Московской области состоялись межмуниципальные методические встречи, посвященные применению искусственного интеллекта (ИИ) в образовательной сфере. Встречи «Цифровая перезагрузка без барьеров: область ИИзменений» прошли 15 мая в Ногинске и 18 мая в Королеве. Участниками мероприятий стали более 230 педагогов, методистов, руководителей школ, студентов и представителей межмуниципальных методических служб.

Основные дискуссии были сосредоточены на том, как ИИ помогает педагогам сократить рутинную нагрузку, готовить уроки и создавать задания. Эксперты КУРО, СберОбразования, ГГТУ и Ногинского колледжа представили практические кейсы и современные цифровые инструменты.

Советник при ректорате КУРО Ирина Салыгина представила возможности использования платформы «Ассистент преподавателя» — сервиса автоматического анализа уроков на основе ИИ. Она также поделилась опытом внедрения сервиса в Дмитровском городском округе.