В Подмосковье обнаружили краснокнижный ежовик коралловидный

Несмотря на то что грибной сезон еще не наступил, в Московской области уже зафиксированы первые находки грибов, включая охраняемые виды. В Богородском округе заметили краснокнижный ежовик коралловидный, который обычно начинает плодоносить в это время года вместе со сморчками, строчками, трутовиками и маслятами.

Ежовик в Подмосковье впервые обнаружили в начале ХХ века, и долгое время он считался редким видом, встречающимся небольшими группами по 3–5 плодовых тел. Однако в последние десятилетия его все чаще наблюдают в новых местах, в том числе на особо охраняемых природных территориях. Это позволило изменить его охранный статус на «вид, восстанавливающийся в численности». Если находки останутся частыми, ежовик могут перенести из основного списка Красной книги Московской области в мониторинговый.

Несмотря на положительные тенденции, сегодня ежовик коралловидный по-прежнему находится под особой охраной, и его сбор может повлечь за собой административный штраф. Кроме того, этот гриб относится к условно-съедобным и может быть сильнейшим аллергеном, поскольку накапливает вредные вещества, способные оказать токсическое воздействие на организм.