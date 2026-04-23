В Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за семибалльного ветра

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за порывистого ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в Гидрометцентре России ТАСС .

«С 09:00 до 21:00 четверга, 23 апреля, в столице и по области будет действовать желтый погодный уровень», — сказали в ведомстве.

Там уточнили, что это связано с усилением ветра западной четверти до 15 метров в секунду, что приравнивается к 7 баллам по шкале Бофорта.

Экстренное предупреждение также связанно с прохождением фронтальной зоны северо-атлантического циклона. В столице и Подмосковье будет дождливо, местами пройдет мокрый снег.

Ранее москвичей предупредили о надвигающемся снегопаде.